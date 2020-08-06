باريس يعلن تفاصيل إصابة فيراتي.. وتوخيل يأمل في ظهور مبابي على الدكة أمام أتالانتا

الخميس، 06 أغسطس 2020 - 00:55

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي إصابة الإيطالي ماركو فيراتي وإمكانية غيابه عن لقاء أتالانتا، وبدء عودة كيليان مبابي.

ووفقا للتقارير فإن فيراتي أصيب في الساق بعد اصطدام مع الكاميروني إريك شوبو موتينج في التدريبات (طالع التفاصيل).

وجاء بيان الفريق الباريسي: "تلقى فيراتي ضربة قوية في التدريبات وعانى من كدمة كبيرة في الساق اليمنى، مما أدى لأضرار عضلية سيتابعها النادي خلال الـ 72 ساعة القادمة".

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وعن موقف كيليان مبابي واصل بيان النادي "يواصل التعافي من الإصابة كما هو مخطط لها، ويركض بدون كرة على أرض الملعب في مقر تدريبات النادي".

وقال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان عقب ودية سوشو عن إمكانية لحاق مبابي بمباراة أتالانتا عبر قناة بي إن سبورتس: "الوقت ضئيل للغاية، سوف نرى يوم السبت المقبل طبيب النادي إذا كان بالإمكان وضع مبابي على مقاعد البدلاء أمام أتالانتا".

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في الثاني عشر من أغسطس المقبل، في البرتغال من لقاء واحد وفقا لنظام البطولة الجديد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.

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