منافس الزمالك والإسماعيلي - الرجاء يتعادل سلبيا مع المغرب التطواني في غياب أحداد

حسم التعادل السلبي مواجهة الرجاء أمام المغرب التطواني في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 21 من الدوري المغربي.

المباراة كانت مهددة بالتأجيل بعد اكتشاف إصابة لاعبين من فريق المغرب التطواني بـ فيروس كورونا أمس وعزلهما.

وغاب حميد أحداد لاعب الزمالك المعار لصفوف الرجاء بسبب الإصابة.

المباراة لم تشهد خطورة من جانب الفريقين في أغلب أحداثها.

وسجل الرجاء هدفا في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء إلا أن الحكم رفض احتسابه بداعي التسلل على المهاجم سفيان رحيمي.

تعادل رفع رصيد الرجاء إلى 36 نقطة خلف خصمه التقليدي الوداد المتصدر برصيد 37 نقطة من 19 مباراة.

بينما ظل التطواني سابعا برصيد 29 نقطة في جدول الترتيب.

ويلعب الرجاء المغربي أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل ذهابا في المغرب.

بينما يلاقي الإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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