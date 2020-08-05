رسميا - إقالة فيريرا من تدريب سانتوس

أعلن نادي سانتوس البرازيلي إقالة المدير الفني البرتغالي جوزفالدو فيريرا قبل 4 أيام فقط من بداية الدوري البرازيلي.

سانتوس قال عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "إدارة النادي تعلن أن فيريرا لن يكون مدربا للفريق الأول، ويشكره على احترافيته طيلة توليه مهمة الأسماك (لقب النادي) ويتمنى له مزيدا من التوفيق في مسيرته".

رحيل فيريرا يأتي بعد أيام من توديع بطولة "كامبيوناتو باوليستا" بطولة ولاية ساو باولو من ربع النهائي أمام بونتي بيرتا بالخسارة 3-1.

A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira. pic.twitter.com/1TqN5KhLpI — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) August 5, 2020

فيريرا مدرب الزمالك والسد القطري الأسبق قاد الفريق البرازيلي خلفا للأرجنتيني خورخي سامباولي.

البرتغالي البالغ 74 عاما قاد الفريق منذ يناير الماضي في 15 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وتلقى 5 هزائم.

ويعاني سانتوس من مشاكل مالية كبيرة إذ منعه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من إبرام الصفقات بسبب تراكم الديون وهو ما تسبب في رحيل سامباولي من قبل وتحدث فيريرا أكثر من مرة عن حاجة الفريق للتدعيم.

سانتوس سيبدأ مشواره في الدوري البرازيلي يوم الأحد المقبل 9 أغسطس أمام براجانتينو الصاعد حديثا للمسابقة.

واحتل سانتوس الموسم الماضي وصافة الدوري البرازيلي، ويشارك أيضا في بطولة كوبا ليبرتادوريس الموسم الجاري والتي ستعود مجددا في سبتمبر المقبل.

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