إنتر يكشف موعد الإعلان عن ضم أليكسيس سانشيز نهائيا

يفصلنا فقط الإعلان الرسمي لبقاء التشيلي أليكسيس سانشيز بقميص إنتر قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي قبل نهاية إعارته.

أليكسيس سانشيز النادي : إنتر ميلان إنتر ميلان

أعلن بيبي ماروتا المدير الرياضي لـ إنتر الإيطالي موعد وتفاصيل عقد التشيلي قبل مواجهة خيتافي في دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

ماروتا قال قبل بداية اللقاء لشبكة سكاي سبورت الإيطالية: "سوف نعلن بشكل رسمي غدا صباح الخميس عن الصفقة".

وتابع "سانشيز صار لاعبا لـ إنتر، وقعنا على عقد معه لمدة 3 سنوات ونؤمن به".

وأتم "سيكون جزءا هاما من خطط الفريق وسعداء لإتمام التعاقد معه".

وكانت شبكة سكاي قد أفادت سابقا أن سانشيز سيصبح لاعبا لإنتر بعد فسخ تعاقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

وذكر فابريتسيو رومانو أن الصفقة ستكون مجانية ولن يدفع إنتر أي مبالغ مالية لنظيره مانشستر يونايتد، وسيتحمّل راتب أليكسيس الذي يبلغ 7 ملايين يورو سنويا.

وكان أليكسيس قد انتقل إلى يونايتد قادما من أرسنال في صفقة تبادلية مع هنريك مخيتاريان في يناير 2018.

وخاض سانشيز مع يونايتد 45 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف فقط، وصنع 9.

مع إنتر، خاض سانشيز هذا الموسم 29 مباراة، وسجل 4 أهداف، وصنع 10.

ويعد سانشيز الصفقة الرابعة لـ إنتر في الميركاتو الصيفي، بعد شراء المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد مقابل 40 مليون يورو.

كما اشترى إنتر بشكل نهائي نيكولو باريلا مقابل 25 مليون يورو، بعد أن لعب له معارا من كالياري هذا الموسم.

فيما حل اليوناني الشاب جيورجيوس فاجيانيديس من باناثينايكوس بصفقة انتقال حر.

video:1

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

الظهور الأول لـ مرموش أوروبيا

لماذا ضم مانشستر سيتي ناثان أكي؟

حقيقة مفاوضات النصر السعودي مع كهربا

رد رسمي من دورتموند بشأن سانشو