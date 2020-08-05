داني ألفيش ينفي رحيله لـ فلامنجو: فريقي الوحيد هو ساو باولو

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

داني ألفيش - ساو باولو

أعلن البرازيلي داني ألفيش رفضه ترك ساو باولو والرحيل صوب فلامنجو البرازيلي.

داني ألفيش

النادي : ساو باولو

ساو باولو

ألفيش انضم لصفوف ساو باولو الصيف الماضي بعقد يمتد لـ 3 سنوات ونصف.

ومع صعوبة تكفل النادي بدافع راتبه وفشل الرعاة في توفيره بسبب مشاكل مادية ارتبط اسمه بالرحيل عن صفوف الفريق صوب فلامنجو بطل البرازيل وأمريكا الجنوبية.

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داني ألفيش قال عبر مؤتمر صحفي افتراضي: "أريد قول شيئا واضحا دون أي شكوك مجددا، النادي الوحيد الذي سألعب له في البرازيل هو ساو باولو".

وأضاف "إذا سمعتم أي شيء من نادٍ آخر، هذا كذب، لنجعل ذلك واضحا، فريقي الوحيد هو ساو باولو".

وأتم "أنه حلم الطفولة اللعب هنا، ولست هنا من أجل المال".

ساو باولو سيفتتح مشواره في الدوري البرازيلي أمام جوياس في الجولة الأولى من المسابقة خارج قواعده الأسبوع الجاري.

داني ألفيش (37 عاما) شارك في 33 مباراة بقميص الفريق منذ انضمامه وسجل 7 أهداف في جميع المسابقات.

وارتبط اسم البرازيلي المخضرم في وقت سابق بالانتقال لصفوف بوكا جونيورز أو إستوديانيتس الأرجنتيني.

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داني ألفيش ساو باولو فلامنجو
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