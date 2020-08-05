التشكيل – تبديلات كثيرة من سولشاير في يونايتد أمام لاسك

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 19:47

كتب : FilGoal

إيجالو - مانشستر يونايتد - نورويتش سيتي

شهد تشكيل مانشستر يونايتد الذي أعلنه مدرب الفريق أولي جونار سولشاير الكثير من التبديلات استعدادا للقاء لاسك النمساوي.

ويواجه يونايتد منافسه لاسك اليوم الأربعاء في ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي عقب اكتساحه ذهابا بخماسية دون رد.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: سيرجيو روميرو

في الدفاع: تيموثي فوسو مينساه- إيريك بايلي- هاري ماجواير- براندون ويليامز

في الوسط: فريد- سكوت مكتوميناي- جيسي لينجارد

في الهجوم: خوان ماتا- أوديون إيجالو- دانييل جيمس

وسيواجه الفائز من تلك المباراة المنتصر من إسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن في ربع النهائي.

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