ريفر بليت يعلن تجديد مونيمنتال ليصبح "على مستوى أفضل ملاعب العالم"

يبدأ نادي ريفر بليت الأرجنتيني تحديث ملعب "مونيمنتال" معقل النادي والملعب الرسمي للمنتخب الأرجنتيني.

رودولفو دأونوفريو رئيس ريفر بليت وعد في 2014 عند توليه رئاسة النادي تجديد الملعب والمدرجات وبدأ في تنفيذ وعده بعد 6 سنوات.

ريفر بليت سيستغل إقامة مباريات بدون جماهير في الفترة المقبلة وسيعمل على تجديد الملعب بالكامل ليصبح "على مستوى أفضل ملاعب العالم" وفقا لموقع النادي الرسمي.

وسيتم إزالة مضمار ألعاب القوى من الملعب وكذلك تغيير نوعية عشب أرضية الملعب على غرار النظام المطبق في ملاعب ريال مدريد وبرشلونة ليكون أكثر أمانا واستقرارا للاعبين، وستنتهي الأعمال في بداية العام المقبل.

بالإضافة إلى بناء نفق جديد يخرج من خلاله لاعبي الفريق والضيوف إلى أرضية الملعب.

Monumental de vanguardia: River modificará todo el suelo de su campo de juego ➡️ https://t.co/5CglERBkdY pic.twitter.com/pUQv727brz — River Plate (@RiverPlate) August 4, 2020

ويتسع الملعب لـ 70 ألف متفرج، وشهد تتويج المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم 1978 لأول مرة بالفوز على هولندا 3-1.

الأندية الأرجنتينية ستعود للتدريبات الجماعية لأول مرة في 10 أغسطس المقبل بعد توقف النشاط في منتصف مارس الماضي.

وسيكون ريفر بليت على موعد مع خوض مواجهات قوية أمام ساو باولو البرازيلي وليجا دي كيتو الإكوادوري في دور المجموعات من كوبا ليبرتادروريس في شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، لكن لم يُكشف بعد عن أماكن إقامة المباريات.

ولم يتحدد بعد موعد عودة البطولات المحلية والموسم الجديد في الدوري الأرجنتيني.

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