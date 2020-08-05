حوار – رئيس برشلونة: ميسي سيعتزل هنا.. وهذا ما حدث في رحيل أرتور وخسرنا 200 مليون يورو

شدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة أن ليونيل ميسي نجم الفريق وقائده سيعتزل في صفوف النادي وأنه آجلا أم عاجلا سيجدد تعاقده مع النادي.

وينتهي تعاقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل ولم يجدد تعاقده حتى الآن.

وقال بارتوميو خلال حواره لشبكة "بي إن سبورتس" اليوم الأربعاء: "نريد أن ينهي ميسي مسيرته هنا في برشلونة".

وعن هل يتفق مع مدرب إنتر ميلان أنطونيو كونتي بأنه من الصعب ضم ميسي قال: "نعم لأن برشلونة فريق ميسي وهو جزء هام من تاريخ برشلونة ومن أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم ومن الصعب رحيله".

وعن تعاقد مارك أندريه تير شتيجن قال: "بعد نهاية جائحة كورونا سنجدد تعاقده لقد قضى هنا أفضل سنوات في مسيرته وسنتحدث معه للبقاء".

أما عن مستقبل مدرب الفريق كيكي سيتيين قال: "لديه عقد معنا وسوف يُكمله".

وبسؤاله عن هل دفع برشلونة أرتور ميلو للرحيل قال: "لم ندفع أحد للرحيل بل كان لدينا عرضا رائعا وفي بعض الأحيان لا يمكن أن ترفض تلك العروض".

وأعلن برشلونة في وقت سابق رحيل أرتور ليوفنتوس مقابل ضمه لميراليم بيانيتش.

وعن ارتباط برشلونة المستمر بضم نيمار ولاوتارو مارتينيز قال بارتوميو ردا على الاهتمام بضم اللاعب البرازيلي: "بكل تأكيد بعد جائحة كورونا الأوضاع في عالم الرياضة ليست جيدة لا أعتقد أنه ستكون هناك صفقات كبيرة بين الأندية، من الصعب جدا حدوث صفقات كبيرة".

وأضاف "يجب أن يفكر أولا باريس سان جيرمان في بيع اللاعب ومن ثم نقرر ولكننا الآن نفكر في مباريات دوري أبطال أوروبا فقط".

وعن لاوتارو علق "عندما ننتهي من دوري الأبطال سنفكر في الصفقات، اللاعبون الجيدون نريد ضمهم لكن يجب أن ننظر للحالة المالية".

وأكمل "خسرنا 200 مليون يورو حتى الآن بسبب جائحة كورونا والمواسم المقبلة سيعاني الجميع من أزمات مالية لحين العودة للوضع الطبيعي بعد التعافي".

وبسؤاله هل ينوي برشلونة بيع أي من لاعبيه خاصة الشباب مثل أنسو فاتي وريكي بويج أجاب بحسم "لا يوجد أي لاعب في برشلونة معروض للبيع وبالتحديد اللاعبين الشباب مثل أنسو فاتي ونريد بناء جيلا جديدا من اللاعبين الشباب".

أما عن هل يتعاقد البلوجرانا مع شابي هيرنانديز لتدريب الفريق أجاب "سيكون مدربا لبرشلونة في المستقبل بكل تأكيد ولقد جدد تعاقده مع نادي السد القطري وفي المستقبل سيأتي إلى هنا هو لديه الموهبة".

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