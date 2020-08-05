رسميا – على أنغام "الدمية الغاضبة".. سسكا موسكو يضم "الدبابة" جايتش

أعلن نادي سسكا موسكو الروسي ضم المهاجم الأرجنتيني الشاب أدولفو جايتش من صفوف سان لورينزو الأرجنتيني.

الصفقة كفلت الفريق الروسي 8.5 مليون يورو بعقد يمتد لـ 5 سنوات.

جايتش المُلقب بـ "الدبابة" بسبب قوته الجسمانية وطوله البالغ 190 سم، ارتبط اسمه في الآونة الأخيرة بالانتقال لصفوف برشلونة ويوفنتوس وقطبي مدينة ميلانو ونانت الفرنسي.

النادي الروسي استخدم في تقديمه اللاعب لقطات وموسيقى من مسلسل أرجنتيني يُدعى "الدمية الغاضبة" اشتهر في تسعينيات القرن الماضي وحظى بشعبية كبيرة في روسيا.

الأرجنتيني البالغ 21 عاما ارتدى قميص المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية واحدة أمام المكسيك كبديل.

كما قاد منتخب بلاده للتأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما سجل هدفا وصنع 3 ومحققا اللقب على حساب البرازيل.

وسجل في كأس العالم 2019 والتي أقيمت في بولندا الصيف الماضي 3 أهداف في 4 مباريات.

مع سان لورينزو سجل 8 أهداف في 27 مباراة بجميع المسابقات.

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