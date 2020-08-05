الزمالك لـ في الجول: طارق حامد قد يعود أمام الاتحاد.. والفحوصات تحدد موقف أوباما

الأربعاء، 05 أغسطس 2020 - 17:55

كتب : بسام أبو بكر

طارق حامد مع الزمالك أمام طلائع الجيش وديا

كشف محمد أسامة طبيب الزمالك أن طارق حامد لاعب خط وسط الفريق الأبيض قد يعود بنسبة كبيرة للمشاركة في لقاء الاتحاد السكندري.

وقال طبيب الزمالك لـFilGoal.com: "بنسبة كبيرة سيعود طارق حامد في لقاء الاتحاد".

وعن يوسف إبراهيم "أوباما" قال: "لم يتحدد موقفه من لقاء الاتحاد حتى الآن، سيجري الزيد من الفحوصات التي ستحدد موقفه".

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وشدد طبيب الزمالك "الثنائي يعاني من إصابات عضلية فقط ولا يوجد شيء خطير".

وتأكد في وقت سابق بالفعل غياب طارق حامد وأوباما عن لقاء الزمالك والمصري الذي سيقام الخميس المقبل في أول لقاء للفريق الأبيض عقب استئناف الدوري المصير.

ويلتقي الزمالك مع الاتحاد يوم الإثنين المقبل عقب أربعة أيام من لقاء المصري.

ويحتل الزمالك في المركز الرابع برصيد 31 نقطة من 16 مباراة خاضها الفريق. (ويخصم من الفريق 3 نقاط بنهاية الموسم لعقوبة اتحاد الكرة بخصوص مباراة القمة)

وشارك طارق حامد في 21 مباراة مع الزمالك هذا الموسم أما أوباما فلعب 23 مباراة سجل فيهم هدفين وصنع 8 أهداف.

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