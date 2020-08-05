قائمة ريال مدريد - زيدان يضم راموس لمواجهة مانشستر سيتي.. وتواصل غياب بيل وجيمس

اختار الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد 24 لاعبا لخوض إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز سيتي على ملعب سانتياجو بيرنابيو بهدفين مقابل هدف.

القائمة ضمت الإسباني سيرخيو راموس والذي لن يخوض المباراة بسبب الإيقاف.

ويغيب الويلزي جاريث بيل والكولومبي جيمس رودريجيز عن قائمة الميرنيجي بعدما ابتعدا مؤخرا عن لقاءات الفريق في الدوري الإسباني.

وجاءت قائمة الملكي كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: داني كاربخال – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس (لن يخوض المباراة) – رافاييل فاران – ناتشو – مارسيلو – فيرلان ميندي – خابي هيرنانديز

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – إيسكو ألاركون

الهجوم: إدين هازارد – كريم بنزيمة – لوكاس فاسكيز – لوكا يوفيتش – ماركو أسينسيو – براهيم دياز – فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

وعيّن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الألماني فليكس بريش لإدارة مواجهة مانشستر سيتي وريال مدريد.

ويأمل ريال مدريد في التفوق بفارق هدفين من أجل خطف بطاقة العبور من ملعب الاتحاد.

الفائز من المواجهة سيسافر إلى البرتغال من أجل خوض مباريات ربع النهائي من المسابقة واستكمال مشواره.

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