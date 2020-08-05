أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة تعيين محمد عادل حكما لمواجهة الزمالك أمام المصري.

وتستأنف مباريات الدوري المصري من جديد بعد توقف وصل إلى ما يقرب من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

ويلعب الزمالك أمام المصري البورسعيدي في المباراة المؤجلة من الدور الأول في الثامنة مساء غد الخميس على ملعب برج العرب.

ويعاون محمد عادل كل من تحسين السادات مساعد أول وأحمد حسام طه مساعد ثاني، وعبد العزيز السيد حكم رابع.

بينما أمين عمر حكم الفيديو ويساعده أحمد حمدي.

ويلعب الزمالك والمصري أول مباراة في الدوري بتقنية الفيديو.

وأدار محمد عادل مباراة واحدة هذا الموسم لكل من الزمالك والمصري، إذ فاز الأبيض على المقاصة بهدف دون رد في الجولة الثانية، بينما تعادل الفريق البورسعيدي مع بيراميدز بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة.

وسبق لمحمد عادل إدارة 15 مباراة للزمالك، فاز الأبيض في 6 وخسر مثلهم وتعادل ثلاث مرات.

بينما أدار للمصري 13 مباراة، وفاز الفريق البورسعيدي في 7 مرات بينما خسر 4 مرات وتعادل مرتين.

وأدار محمد عادل مواجهة المصري والزمالك مرة واحدة كانت في أبريل 2019 بالموسم السابق وانتهت بفوز الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد.

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