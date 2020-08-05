كوميك بوك - ورقة انتخابية يائسة غيرت تاريخ برشلونة وكتبت بداية "التيكي تاكا"

"يوان كرويف وضع الأساس.. ومن يأتون من بعده يسيرون على خطاه أو يطورون فكره".. هكذا تحدث جوسيب جوارديولا عن فلسفة كرويف الكروية في برشلونة.

FilGoal.com يقدم لكم حلقة جديدة من "كوميك بوك في الجول"، يحكي فيها قصة ورقة انتخابية يائسة، كتبت تاريخ برشلونة الجديد وبداية حقبة "التيكي تاكا".

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