الانضباط لـ في الجول: لوائحنا تنطبق على كل ما يقع تحت مظلة اتحاد الكرة

شدد سيد بنداري رئيس لجنة الانضباط باتحاد الكرة أن لوائح لجنته تصل لكل ما يقع تحت مظلة اتحاد الكرة، في شرحه لأسباب عقوبة الهاني سليمان حارس سموحة على أفعاله في مباراة ودية.

الهاني سليمان النادي : سموحة سموحة

وقال بنداري لـFilGoal.com: "العقوبات صدرت بعد تحويل لجنة المسابقات باتحاد الكرة القضية للجنة الانضباط التي راجعت تقارير مراقب المسابقات الذي كان حاضرا للمباراة وأيضا تقارير الحكام والتي أكدت وقائع الاشتباك الجسدي والضرب والاعتداء الذي بدر من الهاني سليمان ".

وأردف "البعض يقول إنها مباراة ودية ولكني أؤكد أن أي مباراة تقام على مختلف الملاعب المصرية وتحت مظلة اتحاد الكرة ينطبق عليها لوائح لجنة الانضباط ولن تمر واقعة دون عقاب من أجل ارساء الانضباط والالتزام والاخلاق والأخلاق الحميدة في الكرة المصرية".

وشدد "هذه كانت مباراة ودية ليس بها منافسة على شيء وحدث فيها ذلك، فما بالنا بمباريات منافسة على قمة أو هروب من هبوط، هل سننتظر لنشاهد كوارث في ملاعبنا؟".

وأكمل "نحن نطبق لوائح وقوانين ولا يتم التعاطي مع هذه القضايا إلا وفق الشفافية والعدالة ".

واستطرد "دور لجنة الانضباط هو وضع رادع قوي لأي خروج عن النص. عندما تسلمنا المهمة مع اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني كانت لائحة الانضباط ورقة ونصف والآن اللائحة 43 ورقة تشابه لوائح الانضباط الدولية على الجميع ان يتعرف عليها ويعلمها حتي يكون على علم بما سيحدث لو ارتكب أي مخالفة والهدف هو أن تسود الأخلاق والروح الرياضية في الملاعب المصرية".

وأعلن اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء أن لجنة الانضباط قررت إيقاف الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة لثلاث مباريات، وتغريمه 50 ألف جنيه تسدد لحساب الاتحاد المصري لكرة القدم في مدة أقصاها 30 يوما.

وأضاف اتحاد الكرة "وجاء هذا القرار بعد مطالعة اللجنة لتقرير المباراة الودية التي جمعت سموحة مع الاتحاد السكندري، يوم الثلاثاء الماضي الموافق 28 يوليو".

ماذا حدث؟

فاز سموحة على الاتحاد السكندري وديا الثلاثاء بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما استعدادا لاستئناف الدوري في مباراة انتهت في دقيقتها الـ85.

ففي ذلك الوقت كان الهاني سليمان حارس سموحة يستحوذ على الكرة وركض أحمد رفعت لاعب الاتحاد لاستخلاصها منه.

لكن تسبب حذاء رفعت في قطع سروال الهاني سليمان وأكمل طريقه حتى اصطدم في قدمه.

فقام الهاني سليمان ببدء مشادة وأسقط رفعت أرضا، وقام الأخير بالرد لتبدأ مشادات بين لاعبي الفريقين وسباب بينهما.

فما كان من طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد إلا طلب من حكم المباراة إنهائها في الدقيقة 85.

وقام الحكم بكتابة تقريره لما حدث ورفعه للجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وقال الهاني سليمان لـFilGoal.com: "ما حدث كان عصبية في الملعب واتصلت هاتفيا بعد المباراة بأحمد رفعت واعتذرت له".

وأتم "اعتذرنا لبعضنا البعض والخلاف انتهى بيننا".

اقرأ أيضا

القصة الكاملة لانتقال حارس فلسطين للدوري الإسرائيلي

إيقاف الهاني سليمان وتغريمه

كارتيرون يؤجل قائمة الزمالك أمام المصري إلى الخميس

سبورت: برشلونة يستعد لبيع لاعبيه في الدوري الإنجليزي

بنشرقي وأوناجم في القاهرة