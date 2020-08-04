قرار جديد من الاتحاد الأوروبي قبل استئناف دوري الأبطال

اتخذت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الثلاثاء قرارا برفع البطاقات الصفراء عقب نهاية دور الـ16 من مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوربي.

وكان من المعتاد رفع البطاقات الصفراء بعد ختام الدور ربع النهائي.

لكن في ظل الظروف الاستثنائية وإقامة ما تبقى من البطولة بنظام مباراة واحدة بدلا من الذهاب والإياب فقد تقرر بالتالي رفع البطاقات بعد نهاية دور الـ16.

وسيعود الدوري الأوروبي للاستئناف غدا الأربعاء فيما يعود دوري أبطال أوروبا الجمعة المقبلة.

وسيقام نهائي الدوري الأوروبي في ألمانيا فيما يقام دوري الأبطال في البرتغال.

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