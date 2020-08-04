الأهلي: مسحة طبية للفريق قبل مواجهة إنبي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي عن خضوع الفريق لمسحة طبية جديدة يوم الجمعة المقبل استعدادا لمواجهة إنبي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات نقلها موقع الأهلي الرسمي: "الفريق سيخضع لمسحة طبية سابعة عقب نهاية المران الجماعي يوم الجمعة".

وأضاف "وذلك وفقا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة الذي يؤكد ضرورة إجراء المسحات الطبية قبل المباريات الودية والرسمية في ظل التعايش مع فيروس كورونا".

وأجرى الأهلي سابقا 6 مسحات طبية للكشف عن فيروس كورونا جاءت نتيجتها جميعا سلبية فيما عدا إيجابية عينة حمدي فتحي الذي تعافى تماما من الفيروس.

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة من 17 مباراة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

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