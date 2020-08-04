رفض الاستئناف رسميا.. هبوط ويجان للدرجة الثانية الإنجليزية

رفضت اللجنة التأديبية التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم الاستئناف المقدم من نادي ويجان ضد خصم 12 نقطة منه كي يتجنب الهبوط للدرجة الثانية.

وكان ويجان خضمت منه 12 نقطة بسبب إشهار إفلاسه بسبب جائحة كورونا ودخوله تحت تصرف السلطة القضائية.

ولم ينجح ويجان في تجنب الهبوط إذ أنه بعد خصم النقاط احتل المركز الـ23 وقبل الأخير برصيد 47 نقطة.

وقدم النادي المعروف باللاتيكس استئنافا وتم رفضه رسميا اليوم.

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: "لم يكن استئنافنا ناجحا".

وأتم "المسؤولون عن الفريق الأول سيبدأون التحضير الآن لدوري الدرجة الثانية في الموسم المقبل".

ويلعب سام مرسي لاعب منتخب مصر في صفوف ويجان.

وسبق لويجان اللعب في الدوري الإنجليزي منذ 2005 إلى أن هبط في 2013.

وظل ويجان يتأرجح بين دوري الدرجة الأولى والثانية وصعد لملحق التصفيات المؤهلة لبريميرليج في 2013-2014 ولكنه خسر في نصف النهائي من كوينز بارك رينجرز.

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