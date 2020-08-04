تقرير: كريستال بالاس يستعد لبيع زاها وسط اهتمام 3 أندية إنجليزية

يستعد نادي كريستال بالاس الإنجليزي لبيع لاعبه الإيفواري ويلفريد زاها وذلك بعد إجباره للبقاء مع الفريق في الموسم الماضي.

ويلفريد زاها النادي : كريستال بالاس كريستال بالاس

وكان زاها يريد الرحيل عن كريستال بالاس الموسم الماضي في ظل رغبة عدة أندية في التعاقد معه، لكن روي هودجسون المدير الفني للفريق طلب منه البقاء لمدة موسم واحد فقط والرحيل بعدها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن كريستال بالاس مستعد لسماع العروض المقدمة للاعبه الإيفواري من أجل بيعه.

وحدد كريستال بالاس مبلغ 30 مليون جنيه إسترليني كسعر مبدئي لبيع زاها.

وأضافت الصحيفة أن هناك 3 أندية مهتمة بضم زاها وهم أرسنال وتشيلسي وإيفرتون، والأخير الأكثر رغبة في التعاقد مع المهاجم الإيفواري.

ووضع نادي مانشستر يونايتد بندا في تعاقد زاها مع كريستال بالاس يتيح للشياطين الحمر التعاقد مع اللاعب في أي وقت مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني.

وانتقل زاها لصفوف كريستال بالاس في عام 2013 قادما من مانشستر يوناتيد.

ولعب زاها الموسم الماضي مع كريستال بالاس 39 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 4 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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