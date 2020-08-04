مورينيو: كاسياس حارس تاريخي.. قراري باستبعاده كان احترافيا وليس شخصيا

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 16:41

كتب : FilGoal

إيكر كاسياس - جوزيه مورينيو

انهال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الأسبق لـ ريال مدريد، بالإشادة على إيكر كاسياس الذي أعلن اعتزاله اليوم الثلاثاء.

وقال مورينيو: "ذكاء ونضج كاسياس جعلانا نحترم بعضنا، وبمرور السنوات تكوّنت بيننا علاقة صداقة حقيقية".

وأضاف مدرب توتنام هوتسبير الحالي عبر صحيفة أس الإسبانية: "إنه حارس مرمى عظيم ورجل عظيم".

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وواصل: "إنه حارس مرمى تاريخي لـ ريال مدريد ولمنتخب إسبانيا ولكرة القدم عموما".

وتابع: "مع كاسياس فزت بالدوري الإسباني المليء بالأرقام القياسي في 2012".

وأتم: "ومع كاسياس أيضا واجهت أوقاتا صعبة بسبب قراري الاحترافي بالاعتماد على لاعب آخر، القرار لم يكن شخصيا أبدا".

وكان مورينيو قد قرر استبعاد كاسياس من التشكيل الأساسي لـ ريال مدريد في موسم 2012\2013 لصالح أنطونيو أدان، قبل أن ينتدب دييجو لوبيز في الشتاء ويجعله حارسا أساسيا لما تبقى من الموسم.

وأعلن إيكر كاسياس عن اعتزاله كرة القدم بشكل نهائي اليوم الثلاثاء عبر حسابه على تويتر. (طالع التفاصيل)

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