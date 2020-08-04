رسميا - لا وجود لـ رونالدو في جوائز رابطة الدوري الإيطالي.. ديبالا الأفضل

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن الجوائز الفردية لموسم 2019-2020 وشهدت القائمة غياب اسم كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، مع وجود زميله باولو ديبالا.

باولو ديبالا النادي : يوفنتوس يوفنتوس

واختارت الرابطة باولو ديبالا نجم يوفنتوس كأفضل لاعب على الإطلاق في الموسم المنصرم، فيما تم اختيار تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو كأفضل مهاجم في البطولة.

وكانت آخر جائزة فردية حصل عليها رونالدو في الدوري الإيطالي، هي جائزة لاعب شهر يناير خلال الموسم المنصرم.

وتعد تلك هي أول مرة يفوز بها باولو ديبالا على الإطلاق، فيما سبقه كريستيانو رونالدو في الفوز بها خلال الموسم الماضي.

وجاءت اختيارات الرابطة كالتالي:

أفضل لاعب في الدوري: باولو ديبالا (يوفنتوس)

ديبالا قدم موسما أكثر من رائع مع يوفنتوس، وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري الإيطالي للعام التاسع على التوالي والـ36 في تاريخ النادي، النجم الأرجنتيني ساهم في مجموع 22 هدفا لصالح يوفنتوس، إذ سجل 11 وصنع مثلها في 33 مباراة في الدوري.

أما رونالدو صاحب الـ35 عاما فساهم في 37 هدفا في الدوري بعد مشاركته في 33 مباراة، بتسجيله 31 هدفا وصناعة 6 أهداف.

أفضل حارس مرمى: فوجيتش تشيزني (يوفنتوس)

ووقع اختيار الرابطة على فوجيتش تشيزني ليفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري، على الرغم من أنه في المركز الرابع في قائمة القفاز الذهبي بالمسابقة.

ويتصدر خوان ماسو حارس أودينيزي القائمة بعدما شارك في 38 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 14 مواجهة، يليه سمير هاندانوفيتش حارس إنتر الذي خرج بشباك نظيفة في 13 مباراة من أصل 35 ثم جيانلويجي دوناروما حارس ميلان الذي خرج بشباك نظيفة في 13 مواجهة في 36 مباراة، وأخيرا تشيزني الذي خرج بشباك نظيفة 11 مرة في 29 مباراة.

أفضل مهاجم: تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)

واختارت الرابطة تشيرو إيموبيلي كأفضل مهاجم بعدما سجل 36 هدفا في 37 مباراة كما صنع 8 آخرين متفوقا على رونالدو وفرانشيسكو كابوتو مهاجم ساسولو الذي سجل 21 هدفا في 36 مباراة.

أفضل مدافع: ستيفان دي فراي (إنتر)

المدافع الهولندي دي فراي الذي كان أحد أعمدة إنتر في الدوري الإيطالي وشارك في 34 مباراة وقدم مستوى رائعا ساهم في حسم فريقه للوصافة، اختير كأفضل مدافع في الدوري، كما أن جميع الأهداف التي صنعها أو سجلها ساهمت في حسم فريقه للنقاط في الدوري.

دي فراي سجل 4 أهداف وصنع 3 ساهمت في 6 انتصارات لإنتر وتعادل وحيد.

أفضل لاعب شاب: ديان كولوسيفسكي (بارما)

ديان كولوسيفسكي جناح بارما الشاب صاحب الـ20 عاما والذي يلعب على الجانب الأيمن والأيسر كما يجيد اللعب في وسط الملعب، قدم خلال إعارته مع بارما أداء رائعا للغاية، وشارك في 36 مباراة بالدوري سجل خلالها 10 أهداف وصنع 9، كما أنه يستعد للانضمام إلى يوفنتوس بنهاية شهر أغسطس الجاري.

أفضل لاعب وسط: أليخاندرو جوميز (أتالانتا)

بابو جوميز لاعب وسط أتالانتا قدم موسما متميزا للغاية مع كتيبة جيان بييرو جاسبريني، صاحب الـ32 عاما شارك في 36 مباراة بالدوري الإيطالي سجل خلالها 7 أهداف وصنع 16 آخرين ليساهم في تواجد فريقه في المركز الثالث بجدول الدوري.

ويعد جوميز هو أكثر لاعب صنع أهدافا في الدوري الإيطالي خلال الموسم المنصرم، يليه لويس ألبرتو لاعب لاتسيو الذي صنع 15 هدفا.

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