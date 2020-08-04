كرة سلة - مسحات طبية للحكام قبل استئناف النشاط

الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 15:54

كتب : FilGoal

مسحات طبية لحكام كرة السلة

أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة مسحات طبية خاصة بالحكام ومراقبي المباريات تمهيدا لاستئناف النشاط.

وخضع الحكام والمراقبين للمسحات الطبية في مقر الاتحاد وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت المسحات تحت إشراف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة.

أخبار متعلقة
كرة سلة - هيليوبوليس يوقع مع محترفة الأهلي كرة سلة - الزمالك يستعد لإفريقيا بالعودة للتدريبات 8 أغسطس كرة سلة - الإعلان عن مواعيد استئناف الدوري والكأس للرجال والسيدات لاعبة سلة الأهلي تنتقل إلى سموحة

ويستأنف النشاط المحلي لكرة السلة بمباريات دوري السيدات يوم الخميس 13 أغسطس.

بينما تنطلق منافسات الرجال يوم 19 أغسطس بالمباراة المتبقية من ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يختتم موسم كرة السلة في مصر يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

حقيقة وصول عروض لـ ديانج وكهربا

هل يتم تعديل عقوبة كهربا

الزمالك يخضع لمسحة استعدادا للمصري

هل تقام مباراة القمة بحكام مصريين

اعتزال إيكر كاسياس

كرة سلة مصر مسحة طبية فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: كريستال بالاس يستعد لبيع زاها وسط اهتمام 3 أندية إنجليزية 8 دقيقة | الدوري المصري
رسميا – مانشستر يونايتد يجدد تعاقد براندون ويليامز 25 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عبد الحفيظ لـ في الجول: سلبية مسحة حمدي فتحي واللاعب يشارك في المران بشكل طبيعي 35 دقيقة | الدوري المصري
مورينيو: كاسياس حارس تاريخي.. قراري باستبعاده كان احترافيا وليس شخصيا ساعة | أوروبا
رسميا - لا وجود لـ رونالدو في جوائز رابطة الدوري الإيطالي.. ديبالا الأفضل 2 ساعة | أوروبا
كرة سلة - مسحات طبية للحكام قبل استئناف النشاط 2 ساعة | رياضات أخرى
إلغاء ودية الإسماعيلي مع الإنتاج الحربي 2 ساعة | مصر
حارس خيتافي: سنقاتل حتى الموت أمام إنتر 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 3 مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب 4 الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك
قد ينال إعجابك