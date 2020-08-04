كرة سلة - مسحات طبية للحكام قبل استئناف النشاط

أجرى الاتحاد المصري لكرة السلة مسحات طبية خاصة بالحكام ومراقبي المباريات تمهيدا لاستئناف النشاط.

وخضع الحكام والمراقبين للمسحات الطبية في مقر الاتحاد وفقا لتعليمات وزارة الشباب والرياضة.

وجاءت المسحات تحت إشراف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة السلة.

ويستأنف النشاط المحلي لكرة السلة بمباريات دوري السيدات يوم الخميس 13 أغسطس.

بينما تنطلق منافسات الرجال يوم 19 أغسطس بالمباراة المتبقية من ربع نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يختتم موسم كرة السلة في مصر يوم 18 من شهر سبتمبر المقبل.

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