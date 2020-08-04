حارس خيتافي: سنقاتل حتى الموت أمام إنتر

عظّم دافيد سوريا حارس مرمى خيتافي، من قيمة مواجهة فريقه المرتقبة أمام إنتر ميلان في ثُمن نهائي الدوري الأوروبي.

وصرّح سوريا: "نتطلع إلى خوض تلك المباراة".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "إنتر فريق عظيم".

وأكمل: "ستكون مباراة عمرنا، وسنقاتل فيها حتى الموت".

وأتم: "إنها مباراة تاريخية لـ خيتافي، علينا أن نستعد جيدا حتى نحظى بفرصة العبور إلى الدور المقبل".

ويلتقي خيتافي وإنتر على ملعب فيلتنز أرينا بمدينة جيلسنكيرشن الألمانية، في مواجهة من دور واحد.

سوريا (27 عاما) خاض من جانبه 41 مباراة مع خيتافي هذا الموسم، لكنه لم يظهر في الدوري الأوروبي سوى 3 مرات.

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