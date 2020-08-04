إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وكانت إدارة بيراميدز اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.

وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء.

على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

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