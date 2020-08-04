إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة

إلغاء ودية بيراميدز والمقاصة
الثلاثاء، 04 أغسطس 2020 - 00:06
كتب : عاطف شادي
قرر الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي أنتي تشاتشيتش إلغاء المباراة الودية التي كان مقررا أن تجمع الفريق بنظيره مصر المقاصة في إطار الاستعداد لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.
وكانت إدارة بيراميدز اتفقت مع المقاصة على خوض مباراة ودية أخيرة في فترة الإعداد لاستئناف الدوري تحدد لها السادسة من مساء الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي، قبل أن تلغى.
وأوضح محمد صلاح مدير فريق بيراميدز أن الجهاز الفني قرر استبدال المباراة الودية بتدريبات عادية يومي الثلاثاء والأربعاء.
على أن يحصل الفريق على راحة سلبية يوم الخميس، ويعود بداية من الجمعة لمواصلة تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا في المباراة المحدد لها يوم ١٠ أغسطس الجاري في الجولة ١٩ من الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.
ويحتل بيراميدز المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.
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