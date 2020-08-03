ديباي يحذّر يوفنتوس: لسنا خائفين

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 23:13

كتب : FilGoal

ممفيس ديباي - ليون

يرى ممفيس ديباي لاعب أوليمبيك ليون، أن النظام الطارئ لدوري أبطال أوروبا، يجعل أي فريق قادرا على التتويج.

وصرّح ديباي للموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي: "مباراة الذهاب كانت الأولى التي أشاهدها بعد تعرضي للإصابة، وروح الفريق فيها جعلتني سعيدا للغاية".

وأضاف: "يوفنتوس لم يلعب جيدا في تلك المباراة، لكن الآن، بعد مرور أشهر، الوضع مختلف تماما، لقد لعبوا مباريات أكثر مننا".

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ديباي عانى من إصابة طويلة، قبل أن يعود أخيرا في نهائي كأس الرابطة الفرنسية الذي خسره فريقه الجمعة الماضي أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.

وعن ذلك صرح:"هذا التوقف الطويل جعلني قادرا على الحضور في دوري أبطال أوروبا، أنا جاهز، هذا كل ما يمكنني قوله في هذا الشأن".

وشدد: "مع القوانين الجديدة لدوري الأبطال، أي فريق يمكن أن يكون مرشحا، لأنها مباريات من دور واحد".

وتابع: "يوفنتوس يمتلك لاعبين خبراء في المواجهات الكبيرة والنهائية".

وواصل: "على النقيض، نحن نمتلك العديد من الشبان الذين يفتقدون الخبرة واللعب تحت ضغط المباريات النهائية ودوري الأبطال".

وأتم: "سيتوجب علينا أن ننتظر ونرى، كل ما أعرفه أننا نمتلك فريق برغبة كبيرة، لسنا خائفين".

وانتهت مباراة الذهاب في ليون بانتصار الفريق الفرنسي بهدفٍ دون رد، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل في ملعب أليانز.

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