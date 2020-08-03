هازارد: أفضّل صناعة الأهداف.. وهدفا رونالدو وبيل الأفضل في دوري الأبطال

اعترف إدين هازارد لاعب ريال مدريد، أنه يجد متعة خاصة في صناعة الأهداف لزملائه.

إدين هازارد النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وصرّح هازارد لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم: "الشعور هو نفسه عندما تشاهد الكرة تعانق الشباك، في ذهني لا أفكر فقط في تسجيل الأهداف بشراهة، فبعض اللاعبين يفكرون بهذه الطريقة الآن".

وواصل: "أما أنا فأريد أن أخلق شيئا ما، ولهذا أقول إنني أفضّل صناعة الأهداف عن تسجيلها، ولكني أيضا أحب شعور تسجيل الأهداف الجميلة، وأهداف الدقيقة الأخيرة التي تجلب الفوز في النهاية".

وعند سؤاله عن أفضل هدف شاهده في دوري أبطال أوروبا، أجاب: "هدف كريستيانو رونالدو في يوفنتوس قبل عامين، كنت أمام التلفاز وشعرت بالدهشة، وكذلك هدف جاريث بيل في ليفربول، كانا هدفين رائعين".

كما أختار الهدف الذي تمنى تسجيله بنفسه: "هدف زيدان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002".

أما أفضل هدف سُجل في مرمى فريقه، فكان: "هدف إدين دجيكو في تشيلسي عام 2018، تسديدة غير عادية على الطائر، أنطونيو كونتي ظل يحذرنا منه وطالبنا بالضغط عليه، كنا نعرف أنه سيفعل ذلك".

وعن أفضل هدف سجله في دوري الأبطال: "اختياري سيكون سهلا لأني لم أسجل الكثير، كان هدفي الأول في البطولة أمام شالكه عام 2013 بقميص تشيلسي، الهدف الأول يكون خاصا دائما، لعبنا مباراة مذهلة خارج ملعبنا، وتوجب عليّ تمرير تلك الكرة لـ توريس، لكني فضّلت تسجيلها وحرمته من الهاتريك، آسف يا فيرناندو".

وأخيرا، اختار هازارد أفضل هدف شاهده على الإطلاق: "هدف دينيس بيركامب لـ أرسنال في شباك نيوكاسل يونايتد عام 2002، الالتفات كان رائعا".

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