سام مرسي لاعب العام في ويجان
الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 21:49
كتب : FilGoal
فاز سام مرسي بجائزة أفضل لاعب في الموسم بنادي ويجان أتليتك الإنجليزي.
وحصد مرسي 42% من أصوات الجماهير، متفوقا على سيدريك كيبري (17%)، وكاي نايسميث (13%).
وصرّح مرسي للموقع الرسمي لناديه: "أشكر كل الجماهير التي أعطتني صوتها".
وأضاف الدولي المصري السابق: "بكل صراحة، أي لاعب في الفريق كان يمكن أن يفوز بهذه الجائزة، فقد أظهروا قوة ذهنية كبيرة هذا الموسم".
وأتم: "الكل قدّم كل ما لديه في كافة المباريات، ولذا فشكرا لكم مجددا على هذه الأصوات".
🏆 Congratulations to @sammorsy08 👏
You voted our captain as your 2019-20 Player of the Year!
💙 We recognise the immense team effort that went into our campaign, but with 42% of the votes, Samy becomes the 42nd winner of this award!#wafc 🔵⚪️💚— Wigan Athletic (@LaticsOfficial) August 3, 2020
وخاض مرسي 43 مباراة مع ويجان أتليتك هذا الموسم، وسجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.
وأنهى ويجان دوري القسم الثاني الإنجليزي في المركز 23 –قبل الأخير- برصيد 47 نقطة، ليهبط إلى دوري القسم الثالث.
اقرأ أيضا:
الأهلي يختار موعد وملعب مباراة الوداد
صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين
مصطفى محمد وزيزو يشاركان في مران الزمالك