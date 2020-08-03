سام مرسي لاعب العام في ويجان

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

سام مرسي يحتفل بفوز ويجان

فاز سام مرسي بجائزة أفضل لاعب في الموسم بنادي ويجان أتليتك الإنجليزي.

سام مرسي

النادي : ويجان

ويجان

وحصد مرسي 42% من أصوات الجماهير، متفوقا على سيدريك كيبري (17%)، وكاي نايسميث (13%).

وصرّح مرسي للموقع الرسمي لناديه: "أشكر كل الجماهير التي أعطتني صوتها".

وأضاف الدولي المصري السابق: "بكل صراحة، أي لاعب في الفريق كان يمكن أن يفوز بهذه الجائزة، فقد أظهروا قوة ذهنية كبيرة هذا الموسم".

وأتم: "الكل قدّم كل ما لديه في كافة المباريات، ولذا فشكرا لكم مجددا على هذه الأصوات".

وخاض مرسي 43 مباراة مع ويجان أتليتك هذا الموسم، وسجل خلالها 3 أهداف، وصنع مثلها.

وأنهى ويجان دوري القسم الثاني الإنجليزي في المركز 23 –قبل الأخير- برصيد 47 نقطة، ليهبط إلى دوري القسم الثالث.

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