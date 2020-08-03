رسميا – في عُمر الأربعين.. أرتور بوروتش يعود إلى ليجيا وارسو

بعد 15 عاما من مغادرته، يعود البولندي أرتو بوروتش إلى صفوف نادي ليجيا وارسو في صفقة انتقال حر، بعقد لمدة موسم واحد.

حارس المرمى المخضرم صاحب الأربعين عاما، رحل عن صفوف بورنموث بعد هبوط الأخير إلى دوري القسم الثاني الإنجليزي.

ولم يخض بوروتش أي مباراة بقميص بورنموث هذا الموسم، إذ كان بديلا لـ أرون رامسدالي.

إجمالا، خاض بوروتش 129 مباراة مع بورنموث على مدار 6 سنوات، استقبل خلالها 184 هدفا، وخرج بشباك نظيفة في 39 مناسبة.

الحارس السابق لـ سيلتك، وفيورنتينا، وساوثامبتون، يعود سنوات إلى الوراء، إذ سبق له اللعب في ليجيا وارسو بين 1999 و2005، وحصد معه لقبي الدوري والكأس.

summer 2005 🆚 summer 2020 🙌 https://t.co/oQKkWzjMxz — Legia Warsaw (@LegiaWarsawEN) August 3, 2020

ويعتبر بوروتش نفسه مشجعا لـ ليجيا وارسو، واعتاد حضور مبارياته كلما سنحت الفرصة

ويمتلك بوروتش 65 مباراة دولية مع منتخب بولندا بين عامي 2004 و2017.

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