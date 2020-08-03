من الجزء الأزرق لـ الأحمر.. شبكة ESPN: ويليان اختار الانضمام لـ أرسنال

في أغسطس عام 2013 كان على أعتاب توتنام ولكنه بعدها انضم لـ تشيلسي، والآن "اختار الانضمام لـ أرسنال". هنا نتحدث عن البرازيلي ويليان، الذي على ما يبدو أنه يعشق لندن.

ويليان النادي : تشيلسي تشيلسي أرسنال

شبكة ESPN كشفت عبر الصحفي البرازيلي برونو فيكاري اقتراب أرسنال من إعلان تعاقده بشكل رسمي من ويليان في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقد اللاعب مع تشيلسي.

ويليان رفض عرض تشيلسي لتجديد عقده، بسبب رغبته في الحصول على عقد لمدة 3 سنوات وليس سنتين.

وأشار الصحفي البرازيلي إلى أن ويليان اختار بالفعل الانضمام لـ أرسنال، بعدما قدم الأخير عرضا لمدة 3 سنوات.

ويليان لن يلعب مجددا بقميص تشيلسي، وفقا لشبكة ESPN، وكتب بالفعل ظهوره الأخير في لقاء ليفربول في الدوري الإنجليزي الذي انتهى لصالح بطل الدوري 5-3، وبعدها غاب عن خسارة فريقه لكأس إنجلترا أمام أرسنال.

وزعمت الشبكة لدخول مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في محاولات متأخرة لضم ويليان، ولكن في النهاية أرسنال حسم الصفقة لصالحه.

الجناح ولاعب الوسط البرازيلي صاحب الـ 31 عاما كان قريبا للغاية من الانضمام عام 2013 لـ توتنام قادما من أنجي الروسي، بل وخضع لفحوصات الكشف الطبي وفقا لتقرير سكاي سبورتس وقتها.

لكن، وبطلب من جوزيه مورينيو مدرب تشيلسي وقتها، تدخل الأخير واتفق مع وكيله لانضمام اللاعب لتشيلسي بدلا من توتنام، وفقا لتقرير صحيفة تايمز وقتها.

ويليان شارك الموسم الماضي في 47 مباراة بقميص تشيلسي، ونجح في تسجيل 11 هدفا وصناعة 9.

ولعب ويليان 339 مباراة مع البلوز منذ انضمامه للفريق، ونجح في تسجيل 63 هدفا وصناعة 62.

رغبة أرسنال في التعاقد مع ويليان تأتي بناءً على تعليمات ميكيل أرتيتا الذي ألمح في وقت سابق افتقاد فريقه للقدرة على التحرك بشكل جيد بين الخطوط.

تصريحات أرتيتا جاءت في وقت سابق، وتحديدا بعد الخسارة أمام أستون فيلا، وقتها تحدث عن الفارق بين اللعب أمام الكبار، وبين الفرق الأقل في المستوى.

أمام الكبار، لا يعتمد أرسنال على الاستحواذ مثلما ظهر ذلك في نهائي الكأس وفي نصف النهائي أمام سيتي، وقبلها أمام ليفربول في الدوري، ولكن عندما يواجه الفريق خصما يترك الكرة ويعتمد على التكتل الدفاعي، يعاني الفريق كثيرا في صناعة الفرص.

معاناة صناعة الفرص بررها أرتيتا وقتها ليس فقط بسبب افتقاد لاعب رقم 10، أي صانع ألعاب صريح، بل بسبب التحرك من الجناح للعمق بين خطوط الدفاع. ومن هنا يستهدف أرتيتا ضم ويليان وكذلك البرازيلي كوتينيو.

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