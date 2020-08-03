سكاي: بعد إيفرتون.. تشيلسي ينضم للصراع على ريجيلون ظهير ريال مدريد

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

سيرخيو ريجيلون - ريال مدريد - إشبيلية

اشتعل الصراع على الظفر بخدمات سيرخيو ريجيلون ظهير ريال مدريد المعار إلى إشبيلية.

شبكة "سكاي" أفادت أن تشيلسي بات أحدث المهتمين بانتداب ريجيلون في فترة الانتقالات الصيفية.

ليدخل البلوز على الخط مع إيفرتون الذي ذكرت سكاي في وقتٍ سابق أنه تقدّم بعرض لـ ريال مدريد يبلغ 18 مليون جنيه إسترليني من أجل شراء ريجيلون.

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الظهير الإسباني الشاب قدّم موسمين مميزين مع ريال مدريد وإشبيلية على التوالي، وبات محط أنظار الأندية الأوروبية الكبرى.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق أكبر ربح مادي من بيع لاعبيه هذا الصيف مثلما حدث في صفقة أشرف حكيمي إلى إنتر ميلان، لتجاوز الأزمة التي خلقها تفشي فيروس كورونا.

ويعمل فرانك لامبارد المدير الفني لـ تشيلسي على تدعيم الجهة اليسرى في فريقه، إذ لم ينجح في إقناعه كل من ماركوس ألونسو، وإيميرسون بالميري.

ريجيلون (23 عاما) خريج أكاديمية ريال مدريد، وتم تصعيده للفريق الأول في الموسم الماضي، وفضّله سانتياجو سولاري –المدرب السابق- على مارسيلو في أوقاتٍ عدة من الموسم.

قبل أن يخرج معارا هذا الموسم لـ إشبيلية، ويخوض حتى اللحظة 34 مباراة، سجل خلالها هدفين، وصنع 4 أهداف.

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