نهاية الأزمة.. لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تقرر إقامة مباراة ديبورتيفو وفوينلابرادا

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 20:02

كتب : FilGoal

نادي فوينلابرادا الإسباني

انفرجت الأزمة الكبيرة التي أحاطت بالكرة الإسبانية خلال الأسابيع الماضية، وتقرر في النهاية إقامة مباراة ديبورتيفو لاكورونا وفوينلابرادا بعد غدا الأربعاء.

القرار صدر من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، بعد أن قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" استبعاد فوينلابرادا من ملحق الصعود في وقتٍ سابق.

قادش، وويسكا ضمنا صعودهما، فيما تأهلت أندية: ريال سرقسطة، وألميريا، وجيرونا إلى الملحق، ليتبقى ملحق المركز السادس الذي لم يتحدد.

أخبار متعلقة
موندو ديبورتيفو: بعد "هروب" أرتور.. سيتيين استقر على تشكيل مباراة نابولي "تعرضنا لـ8 إصابات بـ كورونا".. رسميا – إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط تليجراف: معركة ثلاثية إنجليزية على مدافع إشبيلية مسحة استثنائية للاتحاد السكندري.. ومواجهة حرس الحدود وديا بعد إلغاء مباراة سموحة

حاليا يتواجد إلتشي في المركز السادس، بفارق نقطة عن فوينلابرادا صاحب المباراة الأقل، إذ لم يخض مواجهته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، بسبب ضرب فيروس كورونا لأفراده.

مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا وصل قبل 10 أيام إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي .

بالتالي، فـ فوينلابرادا يكفيه حصد نقطة واحدة من مباراته الأخيرة، حتى يتعادل مع إلتشي في النقاط، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن يتواجه جيرونا وألميريا، وسرقسطة أمام فوينلابرادا\إلتشي، بنظام نصف النهائي والنهائي، لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم 13 و16 أغسطس الجاري، ومباراتي النهائي يومي 20 و23 من الشهر نفسه.

اقرأ أيضا:

الأهلي يختار موعد وملعب مباراة الوداد

صفقة مدوية تُطبخ على نار الشياطين

تدريب بدني قوي لـ صالح جمعة

مصطفى محمد وزيزو يشاركان في مران الزمالك

كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال

فوينلابرادا دوري الدرجة الثانية الإسباني في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير إيطالي: صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ويونايتد 19 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا – في عُمر الأربعين.. أرتور بوروتش يعود إلى ليجيا وارسو 24 دقيقة | أوروبا
لا جازيتا ديللو سبورت: افتتاح موسم الدوري الإيطالي 19 سبتمبر 29 دقيقة | أوروبا
من الجزء الأزرق لـ الأحمر.. شبكة ESPN: ويليان اختار الانضمام لـ أرسنال 48 دقيقة | أوروبا
سكاي: الصفقة تمت.. يونايتد يبيع سانشيز إلى إنتر مجانا! 51 دقيقة | أوروبا
مدرب أتالانتا: لدينا فرصة أمام باريس سان جيرمان ساعة | أوروبا
سكاي: بعد إيفرتون.. تشيلسي ينضم للصراع على ريجيلون ظهير ريال مدريد ساعة | أوروبا
نهاية الأزمة.. لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تقرر إقامة مباراة ديبورتيفو وفوينلابرادا ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسميا – كاف يعلن تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وإجراءات استضافة النهائي والحضور الجماهيري 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد" 4 مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب
قد ينال إعجابك