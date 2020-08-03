نهاية الأزمة.. لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني تقرر إقامة مباراة ديبورتيفو وفوينلابرادا

انفرجت الأزمة الكبيرة التي أحاطت بالكرة الإسبانية خلال الأسابيع الماضية، وتقرر في النهاية إقامة مباراة ديبورتيفو لاكورونا وفوينلابرادا بعد غدا الأربعاء.

القرار صدر من لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني، بعد أن قررت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" استبعاد فوينلابرادا من ملحق الصعود في وقتٍ سابق.

قادش، وويسكا ضمنا صعودهما، فيما تأهلت أندية: ريال سرقسطة، وألميريا، وجيرونا إلى الملحق، ليتبقى ملحق المركز السادس الذي لم يتحدد.

حاليا يتواجد إلتشي في المركز السادس، بفارق نقطة عن فوينلابرادا صاحب المباراة الأقل، إذ لم يخض مواجهته أمام ديبورتيفو لاكورونيا في الجولة الأخيرة، بسبب ضرب فيروس كورونا لأفراده.

مجموع أعداد مصابي فوينلابرادا وصل قبل 10 أيام إلى 28 حالة بحسب ما أعلن النادي في بيانٍ رسمي .

بالتالي، فـ فوينلابرادا يكفيه حصد نقطة واحدة من مباراته الأخيرة، حتى يتعادل مع إلتشي في النقاط، ويتفوق عليه في المواجهات المباشرة.

ومن المقرر أن يتواجه جيرونا وألميريا، وسرقسطة أمام فوينلابرادا\إلتشي، بنظام نصف النهائي والنهائي، لتحديد الصاعد الثالث إلى الدوري الممتاز.

وتقام مباريات نصف النهائي يوم 13 و16 أغسطس الجاري، ومباراتي النهائي يومي 20 و23 من الشهر نفسه.

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