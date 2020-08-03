موندو ديبورتيفو: بعد "هروب" أرتور.. سيتيين استقر على تشكيل مباراة نابولي

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

برشلونة

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن كيكي سيتيين المدير الفني لـ برشلونة، قد استقر بالفعل على تشكيل مباراة نابولي المقبلة.

برشلونة يستقبل نابولي على ملعب كامب نو يوم السبت المقبل، في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التعادل ذهابا 1-1 في سان باولو.

وذكرت الصحيفة أن سيتيين لا يمتلك العديد من الخيارات في خط الوسط، في ظل غياب سيرخيو بوسكيتس، وأرتورو فيدال للإيقاف.

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كما سلطت الضوء على ابتعاد أرتور ميلو ووصفته بـ "الهارب"، وبالتالي فخط وسط برشلونة سيتكوّن من الثلاثي: إيفان راكيتيتش، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو.

فيما سيبدأ ريكي بويج المباراة من على مقاعد البدلاء، وقد يتم الاستعانة به كبديل.

أما في خط الهجوم، ومع تعافي أنطوان جريزمان، فمن المرجح أن يبدأ إلى جوار ليو ميسي، ولويس سواريز.

وفي حراسة المرمى بالطبع لن يكون هناك خلاف على وجود الألماني مارك أندري تير شتيجن.

أما في الدفاع، فقد بات كليمنت لونجليه جاهزا بدوره ليجوار جيرارد بيكيه في العمق، بينما سيظهر نيلسون سيميدو، وجوردي ألبا على الأطراف بشكل تقليدي.

وكان أرتور قد رفض الانضمام للفريق بعد انتهاء إجازته القصيرة في بلاده البرازيل، أمر وصفه جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي بـ "عدم احترام لزملائه".

ويكفي برشلونة التعادل 0-0، أو الفوز بأي نتيجة، حتى يعبر إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ضع نفسك مكان سيتيين، واختر تشكيل برشلونة المثالي لمواجهة نابولي

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