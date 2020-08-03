"تعرضنا لـ8 إصابات بـ كورونا".. رسميا – إسبانيول يطالب بإلغاء الهبوط

الإثنين، 03 أغسطس 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

هبوط إسبانيول

تقدّم نادي إسبانيول الهابط إلى الدرجة الثانية في إسبانيا، بطلب إلى رابطة الدوري "لا ليجا"، بإلغاء الهبوط هذا الموسم.

إسبانيول احتل المركز 20 –الأخير- برصيد 25 نقطة، ليهبط إلى القسم الثاني بدءا من الموسم المقبل.

لكن النادي الكتالوني يحاول الحفاظ على حظوظه، بإصدار بيانٍ سلّط فيه الضوء على الظروف غير العادية التي مرت بها الأندية نتيجة فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية، والتي حدت من تكافؤ الفرص.

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إسبانيول شدد كذلك على أنه كان النادي الأكثر تضررا بفيروس كورونا، إذ أصيب بين أفراده 8 لاعبين بالفيروس.

وأوضح إسبانيول أن النادي تأثر بلعب المباريات دون جمهور.

البيان طالب رابطة "لا ليجا" بإلغاء الهبوط في الدرجتين الأولى والثانية على حدٍ سواء.

ويرى إسبانيول أن "لا ليجا" عليها السير على خطى الاتحاد الإسباني لكرة القدم الذي ألغى الهبوط في المسابقات التي يشرف على تنظيمها.

في إسبانيا، يشرف اتحاد الكرة على تنظيم الدوريات من القسم الثالث فيما أسفل، بينما تشرف لا ليجا على تنظيم الدوري الممتاز، ودوري الدرجة الثانية.

وكان إسبانيول قد هبط للمرة الثالثة في تاريخه، والأولى منذ عام 1993.

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