تقارير: أرسنال عليه التخلي عن 9 لاعبين هذا الصيف.. ومدافع إشبيلية على رأس التدعيمات

برز مدافع إشبيلية الإسباني دييجو كارلوس على رأس قائمة التدعيمات التي يفكر فيها ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، في إطار مرحلة إعادة البناء التي سيمر بها الفريق.

أرسنال الذي فاز مؤخرا بكأس الاتحاد الإنجليزي وتأهل للدوري الأوروبي، يعد أحد الأندية المهتمة بالمدافع البرازيلي الذي سيقبل ناديه بـ54 مليون جنيه إسترليني للتفريط في صاحب الـ27 عاما بحسب تليجراف.

وإذا أراد أرسنال خيارا أرخص في سوق الانتقالات، فقد يكون مالانج سار مدافع نيس الفرنسي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

عملية إعادة بناء أرسنال، تستوجب بحسب ديلي ميل، التخلص من حوالي 9 لاعبين، والأمر قد يصل إلى أليكساندر لاكازيت وهيكتور بيللرين.

أرسنال يحتاج للأموال، وسيحصل عليها ببيع أمثال سوكراتيس باباستوبولوس وماتيو جيندوزي ولوكاس توريرا وهنريك مخيتاريان وسياد كولاسيناتش، والأساسيين مؤخرا شكودران موستافي وروب هولدينج، بجانب محاولة التخلص من صاحب العقد الباهظ ميسوت أوزيل.

ولا يمانع أرسنال بحسب التقرير التفريط في أليكساندر لاكازيت أو هيكتور بيللرين حال وصول عروض ضخمة لهما.

أولويات أرسنال في سوق الانتقالات بحسب الكثير من التقارير هم توماس بارتي لاعب وسط أتليتكو مدريد، وويليان جناح تشيلسي الذي ينتهي تعاقده هذا الموسم، بجانب فيليبي كوتينيو من برشلونة، مع تمديد إعارة داني سيبايوس من ريال مدريد.

لكن الأولوية القصوى هي التمديد لمهاجم الفريق ونجمه الأول، بيير إيمريك أوباميانج.

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