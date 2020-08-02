للخروج من ظل صلاح ولمساندة تريزيجيه.. صن: أستون فيلا قد يتعاقد مع أوريجي

يبحث ديفوك أوريجي لاعبب ليفربول عن مزيد من دقائق المشاركة، والحل قد يتمثل في انتقاله إلى أستون فيلا.

صحيفة صن البريطانية أفادت أن نادي أستون فيلا يستهدف التعاقد مع البلجيكي أوريجي في سوق الانتقالات الحالية.

وذكرت الصحيفة في تقريرها أن أوريجي يريد المشاركة بشكل مستمر حتى يضمن تواجده في قائمة بلاده بلجيكا في منافسات اليورو الصيف المقبل.

أوريجي لم يشارك سوى في 1426 دقيقة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، وتبدو فرصته صعبة للغاية في المشاركة مع وجود الثلاثي الناري: محمد صلاح، وساديو ماني، وروبيرتو فيرمينو.

في المقابل، يعاني أستون فيلا هجوميا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الهبوط إلى الدرجة الثانية لولا نجاته في الجولة الأخيرة.

الفريق القابع في مدينة بيرمنجام يتصدر هدافيه لاعب الوسط جاك جريليش بعشرة أهداف، ومن خلفه يأتي المصري محمود حسن تريزيجيه بسبعة أهداف.

ولم يسجل أستون فيلا سوى 41 هدفا في الدوري بالموسم المنتهي.

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