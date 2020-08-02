منافس الزمالك والإسماعيلي.. تألق أحداد يقود الرجاء لوصافة الدوري رغم الـ 7 تغييرات

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 23:00

كتب : FilGoal

حميد أحداد - الرجاء

واصل فريق الرجاء البيضاوي المغربي سلسلة انتصاراته في الدوري، ليقفز لوصافة الترتيب.

الرجاء انتصر على يوسفية برشيد بهدفين مقابل لا شيء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 18 في الدوري المغربي.

ثنائية الرجاء جاءت في الشوط الثاني، بعد شوط أول لم يشهد سوى فرصة واحدة فقط.

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مدرب الرجاء قام بـ 7 تغييرات على تشكيل فريقه الذي انتصر يوم الخميس الماضي. الحارس أنس الزنيتي والمدافع بدر بانون ولاعب الوسط محسن متولي والمهاجم سفيان رحيمي، هم فقط من استمروا في التشكيل الأساسي.

في الشوط الثاني دفع المدرب بـ حميد أحداد وعبد الإله الحافيظي والثنائي صنع الفارق.

هدف أول عن طريق عبد الإله الحافيظي من تسديدة في الدقيقة 50 فشل حارس الضيوف في التصدي لها لتسكن شباكه.

وفي الدقيقة 61 أهدر أحداد هدفا محققا بعدما فشل في تحويل كرة من داخل منطقة الجزاء في الشباك، ولكنه رد سريعا بهدف جديد.

لعبة ثنائية بين محسن متولي وحميد أحداد والأخير يحول عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء، في الشباك بنجاح في الدقيقة 71.

ووصل أحداد لهدفه الشخصي السابع في الدوري المغربي هذا الموسم.

وارتفع رصيد الرجاء للنقطة 35 من 18 مباراة بالتساوي مع مولودية وجدة (20 مباراة) والفتح الرباطي (50 مباراة)، بينما تجمد رصيد عند النقطة 24 في المركز التاسع.

ويتصدر الوداد المغربي ترتيب الدوري بـ 37 نقطة من 19 مباراة.

وإذا نجح الرجاء في الانتصار في مباراته المؤجلة الأخرى، سيتصدر الدوري بفارق نقطة عن الوداد.

ويلعب الرجاء المغربي أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في شهر سبتمبر المقبل ذهابا في المغرب.

بينما يلاقي الإسماعيلي في نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

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