استعدادات الدوري مستمرة.. الإسماعيلي يواجه إنبي وديا

حدد الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي موعد المباراة الودية الخامسة للدراويش استعدادا لاستئناف الدوري المصري.

ويخوض الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل مواجهة ودية أمام إنبي على ملعب بتروسبورت.

وتعد ودية إنبي، هي المباراة الودية الخامسة للدراويش منذ استئناف التدريبات من جديد.

الإسماعيلي تعادل مع أسوان والمقاصة، قبل أن يفوز على الأخير في الودية الثانية بينهما ويخسر أمام نادي مصر.

وكشف أدهم السلحدار المدرب العام في الإسماعيلي أن الجهاز الفنى سوف يواصل خلال هذه المباراة الاعتماد على مجموعة من اللاعبين وليس كل المتواجدين.

وأوضح في تصريحاته مع FilGoal.com "سيتم العمل على اختيار الأفضل في التدريبات والأقدر على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني".

وأشار "سنحاول تنظيم مباراة ودية أخرى إذا أمكن قبل استئناف الدوري المصري".

ويواجه الإسماعيلي نظيره المصري في الـ 14 من شهر أغسطس الجاري في الجولة الـ 19 من الدوري المصري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز السابع بـ 25 نقطة.

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