شبكة ESPN: فيران توريس سيصير لاعبا لـ مانشستر سيتي الثلاثاء المقبل

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 20:13

كتب : FilGoal

فيران توريس - فالنسيا

اقترب الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال فيران توريس لاعب فالنسيا، إلى مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

شبكة ESPN ذكرت أن الاتفاق الرسمي والإعلان عنه سيتمان خلال 48 ساعة، بمجرد تخطي فيران للكشف الطبي في مدينة برشلونة.

الشبكة كانت محددة للغاية وقالت إنها خطوة منتظرة الثلاثاء المقبل.

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ويخضع فيران للكشف في برشلونة –داخل إسبانيا- تجنبا للخضوع لحجر صحي مدته أسبوعين في إنجلترا للقادمين من إسبانيا.

ووفقا لصحيفة أس الإسبانية، فإن الصفقة ستكلف مانشستر سيتي 25 مليون يورو، بالإضافة إلى 12 مليون يورو كحوافز.

وكان توريس قد صرح يوم أمس: "أتعلم الإنجليزية لأنه لغة أساسية في أي مكان بالعالم".

وأضاف عبر BBC: "أنا لاعب كرة قدم طموح وأريد الفوز دائما، وعندما يمر الوقت وتشعر أنك بت أكثر استعدادا، فإنك تطمح إلى خوض تحديات أعظم، وأن تعيش تجارب مختلفة".

وأكد: "ولذا نعم، أنا مستعد لخوض تحدٍ أكبر".

وأتم: "دائما ما أفكر أنني الأفضل، وأود أن أواصل التطور والعمل دائما حتى أصير كذلك. لو لم تفكر في أنك الأفضل، فلن يفكر في ذلك أي أحد".

فيران (20 عاما) خاض 44 مباراة مع فالنسيا هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف، وصنع 8.

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