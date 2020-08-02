عداوة إضافية مع أرسنال؟ ديلي ميل: توتنام يفكر في ضم ديني

رغم هبوط فريقه واتفورد، قد يتواجد تروي ديني في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل.

صحيفة ديلي ميل الإنجليزية أفادت أن نادي توتنام هوتسبير، تواصل مع نظيره واتفورد، بشأن إمكانية ضم القائد ديني.

جوزيه مورينيو يرغب في استقدام مهاجم احتياطي لـ هاري كين، إذ لا يمتلك مهاجما صريحا آخر في قائمته.

ديني (32 عاما) يلعب في واتفورد منذ 2010، وينتهي عقده معه في صيف 2021.

وعقب الهبوط هذا الموسم، اعترف ديني بأنه ربما "قد خاض آخر مباراة له بقميص واتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز"، مُلمحا إلى رحيله عن النادي.

انضمام ديني إلى توتنام لو تم، فإنه قد يزيد من عداوة كامنة بينه وبين نادي أرسنال.

فالمدفعجية تجمعهم عداوة غير خفية بالسبيرز، جيرانهم في شمال لندن، وديني بدوره لم يبد أبدا تعاطفا كبيرا مع أرسنال في أي مناسبة.

الواقعة الأبرز كانت في 2017 عقب فوز واتفورد على أرسنال 2-1 في الثواني الأخيرة، وقتها خرج ديني بتصريحات نارية، وصف فيها لاعبي أرسنال بـ "افتقاد الرجولة والشجاعة".

وسجل ديني 10 أهداف في 27 مباراة خاضها مع واتفورد في الموسم الحالي، بينما اكتفى بصناعة هدفين.

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