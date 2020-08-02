جاتوزو: يمكنني مراقبة ميسي في أحلامي أو البلايستيشن فقط

الأحد، 02 أغسطس 2020 - 11:00

كتب : FilGoal

جينارو جاتوزو - نابولي

تغنى جينارو جاتوزو مدرب نابولي بليونيل ميسي نجم برشلونة بتصريحات مازحة عن صعوبة مراقبته.

نابولي يحل ضيفا على برشلونة يوم السبت المقبل، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال جاتوزو في تصريحات مازحة نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية ردا على سؤال حول ميسي "باستطاعتي مراقبة ميسي في أحلامي فقط".

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وأضاف "أو إذا بدأت مباراة بلايستيشن ابني، واخترت نابولي في مواجهة برشلونة. سبق وحاولت إيقافه وأنا لاعب في ميلان حين كان وزني أقل 10 أو 15 كيلوجرام عن الآن".

وعن مواجهة برشلونة بعد الفوز على لاتسيو صاحب المركز الرابع في الدوري الإيطالي، قال جاتوزو "أعتقد بأنهم فريقين بطريقتين لعب مختلفتين تماما".

وأوضح "لاتسيو يجمع بين مهارات خططية وبدنية، أما في برشلونة فالأمر كله يدور حول الجودة. أعتقد بأنها ستكون مباراة مختلفة تماما، لن يكون علينا التفكير في التسجيل أو لا".

وواصل "علينا اللعب كفريق، وأن نملك الثقة في امتلاكنا فرص للنجاح. سنكون في مغامرة، ويجب أن نلعب بذهن صافي للتعبير عن قدراتنا".

وعن جاهزية لورينزو إنسيني للقاء، أتم جاتوزو حديثه "إنسيني تحدث للطبيب، وسنقيم الأمر خلال الـ48 ساعة المقبلين بعد الحصول على نتيجة الاختبارات. الإصابة ليست خطيرة في اعتقادي حسب اعتقادي".

برشلونة تعادل مع نابولي بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب في نابولي، ويحتاج الفريق الإيطالي للفوز إيابا أو التعادل بنتيجة أكبر من هدف لكل فريق للتأهل للدور التالي.

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