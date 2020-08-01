رسالة من مؤمن زكريا عبر تويتر
السبت، 01 أغسطس 2020 - 19:09
كتب : FilGoal
وجّه مؤمن زكريا لاعب الأهلي، رسالة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
مؤمن زكريا
النادي : الأهلي
وغرّد زكريا:
"ما ضاقت الا ما فرجت، دي مابتفضلش على حالها.. الحمد لله".
ماضاقت الا مافرجت , دي مابتفضلش على حالها 🙏الحمد الله 💪👍— Mo'men Zakaria (@MoamenZakaria) August 1, 2020
ويغيب زكريا عن المباريات من ديسمبر 2018.
وكان الأهلي قد ذكر في بيانٍ له بشهر أبريل الماضي، أن محمود الخطيب رئيس النادي قد ناقش استمرار دعم اللاعب مع وزير الرياضة أشرف صبحي.
وأضاف البيان بأن الخطيب وصبحي اتفقا على ضرورة استمرار مساندة لاعب الأهلي ماديا ومعنويا حتى يتعافى من إصابته.
وكان صبحي في وقت سابق وافق على طلب الأهلي بصرف مبلغ مالي لعلاج اللاعب البالغ عمره 32 عاما.
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