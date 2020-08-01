كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني

السبت، 01 أغسطس 2020 - 19:43

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا - أولمبياكوس - لقب الدوري اليوناني

فاز المصري أحمد حسن "كوكا" بجائزة أفضل لاعب عن شهر يوليو في الدوري اليوناني.

أحمد حسن كوكا

النادي : أولمبياكوس

أولمبياكوس

وتفوق كوكا على البرتغالي نيلسون أوليفيرا مهاجم أيك أثينا.

وحصد كوكا 58,92% من الأصوات، متفوقا على أوليفيرا الذي حصد 29,37%، حصد ديميتريس كوربيليس 4,37% من الأصوات.

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وخاض كوكا خلال شهر يوليو، 5 مباريات في الدوري اليوناني، سجل خلالها 4 أهداف، وصنع هدفا وحيدا.

وساهم كوكا في تتويج فريقه أولمبياكوس بلقب الدوري اليوناني، إذ يلعب معارا له من سبورتنج براجا منذ يناير الماضي.

إجمالا ومنذ مطلع الموسم، سجل كوكا 9 أهداف في 25 مشاركة، وصنع هدفين آخرين.

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