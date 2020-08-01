سكاي: ميلان يرغب في ضم أورييه

حدد نادي ميلان، سيرجي أورييه ظهير توتنام كخيار رئيسي في سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الجانب الأيمن. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "سكاي إيطاليا".

وقال التقرير إن قيمة اللاعب الدولي الإيفواري تقدر بـ15 مليون يورو، والمفاوضات لم تبدأ بعد، لكن ميلان واثق من قدرته على ضم اللاعب.

وكان باولو مالديني المدير التقني لنادي ميلان قد صرح في وقت سابق قائلا: "تحدثنا مع وكيل أورييه في العام الماضي، كانت هناك فرصة لضمه، الآن لنفكر حول إنهاء الموسم بعد ذلك سنتحرك في السوق".

وواصل "سنفكر في سوق الانتقالات خلال فترة الأسابيع الـ3 الإجازة".

صاحب الـ27 عاما انضم إلى توتنام قادما من باريس سان جيرمان في صيف 2017 بمبلغ 25 مليون يورو، ويمتد تعاقده الحالي مع الفريق اللندني حتى صيف 2022.

وشارك أورييه خلال الموسم الجاري في 42 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع 8 آخرين.

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