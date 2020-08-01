نهاية رحلة الـ8 أعوام.. رسميا – إيدي هاو يرحل عن بورنموث

أعلن نادي بورنموث في بيان رسمي رحيل مدربه إيدي هاو بالتراضي بعد رحلة دامت لـ8 أعوام منها 5 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيان النادي الإنجليزي عبر نيل بلاكي المدير التنفيذي للنادي: "إيدي هاو من مفردات هذا النادي، سواء كلاعب أو مدرب وهذا لن يتغير قط".

وأكمل "بكل بساطة أسطورة للنادي، وساعد في تحويل هويتنا وتاريخ النادي نفسه".

إيدي هاو الذي كان يشغل مركز المدافع أثناء فترته كلاعب وهو أحد أبناء بورنموث وتم تصعيده للفريق الأول في 1994 واستمر حتى عام 2002، قبل أن يرحل لبورتسموث ويعار لفريقه بورنموث مرة أخرى في 2004، قبل أن يعود ليعتزل الكرة هناك.

ونشر إيدي هاو بيانا قال فيه: "قضيت 25 عاما في هذا النادي كمدرب ولاعب، وتم اتخاذ هذا القرار بالاتفاق مع النادي".

وواصل "على الرغم من ذلك أكن كل الحب والامتنان لهذا النادي وسأظل كذلك، أظن هذا شعور الجميع ومن منطلق الشعور حان الوقت للنادي أن يذهب في اتجاه جديد".

وأكمل "بورنموث سيظل في قلبي دوما، لكنني أؤمن أن الوقت الحالي مناسب للنادي من أجل التغيير، لطالما تأكدت أن كل قرار اتخذته كمدرب كان للمصحلة الأفضل لصالح النادي وجماهيره، وهذا القرار ليس مختلفا عن قراراتي".

إيدي هاو تولى مهمته التدريبية الأولى في 2008 كمدرب لبورنموث واستمر لثلاثة أعوام، قبل أن يدرب بيرنلي ويعود مرة أخرى إلى بورنموث ليبدأ رحلة الـ8 أعوام.

وبعد توليه المهمة ضمن تأهل الفريق إلى التشامبيونشيب وفي الموسم التالي 2013-2014 كان على بعد 6 نقاط من المواجهات الإقصائية، وفي 2015 ضمن لفريقه التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونجح هاو في موسمه الأول أن يضمن بقاء بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الموسم التالي 2016-2017 احتل المركز الـ9 والـ12 في الذي يليه والـ14 في الموسم الماضي، وبعد 5 أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز هبط إلى التشامبيونشيب مجددا.

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