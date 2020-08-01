ماتيتش: لا يجب أن نسمح بأن يفوز فريق آخر بالدوري قبل نهايته بـ10 جولات

السبت، 01 أغسطس 2020 - 22:27

كتب : FilGoal

ماتيتش

قال نيمانيا ماتيتش لاعب وسط مانشستر يونايتد إن فريقه لا يجب أن يسمح بأن يفوز فريق آخر بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز قبل نهايته بـ10 جولات، مشيرا إلى وجود رغبة في المنافسة قدر الإمكان على اللقب.

وصرح ماتيتش للمجلة الرسمية لنادي مانشستر يونايتد قائلا: "بشكل شخصي، سأحب أن أتوج بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد".

وأضاف "أعتقد أن فريقنا دائما يحتاج للقتال على اللقب".

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وواصل "لطالما كنا بحاجة لمحاولة تقديم أفضل ما لدينا من أجل هذا النادي، ونحن نفعل ذلك حاليا، وأعتقد أننا لا يمكننا السماح لأي فريق أن يفوز باللقب مع تبقي 7 أو 10 مباريات على النهاية، لذا علينا أن نقاتل حتى النهاية".

وأكمل "بالطبع لدينا فريق شاب، لكن لا يمكن أن يكون ذلك عذرا، أعتقد أن هؤلاء اللاعبين الشباب قد شاركوا في عدد من المواسم فعليا، لذا بداية من الموسم المقبل، نرغب في القتال على اللقب، لا أعلم إن كنا سنفوز باللقب، لكنني واثق أن بإمكاننا القتال حتى النهاية".

وأتم "هذا هو هدفي الشخصي وأعتقد أنه هدف زملائي في الفريق كذلك".

ليفربول حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في تاريخه بعد تجديد المسابقة، والـ19 في عدد مرات التتويج، كما أنه لقب الدوري الأول منذ 30 عاما.

وأنهى مانشستر يونايتد الموسم الجاري في المركز الثالث ليتأهل مباشرة إلى دوري الأبطال بعد غياب دام لموسم.

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