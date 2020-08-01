مدافع أرسنال: "الترند" الآن إسقاط الكؤوس.. وأوباميانج تعويذة الفريق

السبت، 01 أغسطس 2020 - 22:25

كتب : FilGoal

أرسنال ضد تشيلسي

روى روب هولدينج مدافع أرسنال، كواليس سقوط كأس الاتحاد الإنجليزي من يد قائده بيير إيمريك أوباميانج.

أرسنال فاز باللقب بعد تخطيه جاره تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ويمبلي في المباراة النهائية.

وصر ح هولدينج بعد اللقاء عبر هيئة الإذاعة البريطانية: "رأيت أوباميانج يسير ممسكا بالكأس، والقاعدة مثبتة جزئيا، وأنا أردت أن أقول له: عليك أن تخلع هذا الجزاء!".

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وأضاف: "يبدو أن (الترند) الآن إسقاط الكؤوس على أي حال".

وتحدث عن مجريات اللقاء: "احتجنا إلى بعض الوقت لنعتاد على طريقة لعبهم قبل أن يصنع أوباميانج الفارق، إنه تعويذتنا وقد قام بذلك طوال الموسم".

وواصل: "14 لقب لكأس الاتحاد هو رقم مجنون، إنه لقبي الثاني في 4 سنوات".

وأتم مازحا: "استطعت سماع إيان رايت يصرخ من الاستوديو".

وكان أفراد زينيت سان بطرسبرج قد أسقطوا كأس روسيا المصنوع من الكريستال بعد تتويجهم باللقب الشهر الماضي.

أما الإسقاط الأشهر، فيعود إلى سيرخيو راموس عام 2011، عندما أوقع كأس ملك إسبانيا من على حافلة الفريق، ليتهشم الكأس تحت عجلات الحافلة في مشهد شهير.

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