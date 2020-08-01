رئيس برشلونة يوضح حقيقة التواصل مع بلان وتشابي لتعويض سيتيين

السبت، 01 أغسطس 2020 - 21:25

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

شدد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، على استمرار كيكي سيتيين في منصب المدرب للموسم المقبل.

منصب سيتيين بات في خطر بعد خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح الغريم ريال مدريد، قبل أيام على مواجهة نابولي المصيرية في إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وصرّح بارتوميو عند سؤاله عن مصير سيتيين: "سيتيين لديه تعاقد مع النادي، عندما استقدمناه تحدثنا معه عن مشروع لما تبقى من الموسم، وكذلك الموسم التالي بالكامل".

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وأضاف عبر صحيفة سبورت: "تقييم مدرب بعد عدة أشهر تخللها وباء هو أمر معقد للغاية".

وأكد رئيس برشلونة: "لم نفكر في تغيير المدرب بأي لحظة".

وواصل: "التقارير التي خرجت بشأن إمكانية تعيين جارسيا بيميينا (مدرب الفريق الرديف) بدلا منه إن لم يفز بمباراتين غير صحيحة بالمرة".

وشدد: "سيتيين مدربنا، لم نتحدث مع أي مدرب آخر، لا مع لوران بلان ولا مع أي أحد".

وأتم: "أتواصل مع تشابي لأننا نمتلك علاقة جيدة، لكنه جدد تعاقده مؤخرا مع فريقه. تشابي سيأتي يوما ما لتدريب برشلونة، وهو من سيقرر التوقيت المناسب".

سيتيين تولى تدريب برشلونة في يناير الماضي خلفا لـ إرنستو فالفيردي، وقاد البلاوجرانا في 23 مباراة، فاز في 15 منها، وخسر 4، وتعادل في مثلها.

ويستقبل برشلونة نظيره نابولي على ملعب كامب نو يوم 8 أغسطس الجاري، بعد التعادل ذهابا 1-1 في سان باولو.

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