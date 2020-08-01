بارتوميو يفتح النار: تصرُف أرتور غير مُبرَر.. لم يحترم النادي وزملاءه

هاجم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة، أرتور ميلو لاعب الفريق الذي تخلّف عن العودة من البرازيل بعد قضاء الإجازة القصيرة في بلاده.

برشلونة قام بمبادلة لاعبه أرتور مع ميراليم بيانيتش لاعب يوفنتوس، صفقة لم يكن اللاعب متحمسا لها وفقا لتقارير صحفية.

وصرّح بارتوميو لصحيفة "سبورت" الكتالونية: "ما فعله أرتور هو عدم احترام لزملائه، لأن الفريق يريد الظهور بشكل جيد في دوري أبطال أوروبا، كما أنه عدم احترام للنادي".

وأضاف رئيس برشلونة: "ما فعله أرتور لا يمكن تفسيره أو فهمه".

وأكمل: "أرتور تواصل مع إيريك أبيدال قبل عدة أيام ليخبره أنه لن يعود للانضمام إلى الفريق عكس المتفَق عليه، فقد اتفقنا على أن يلعب لـ برشلونة حتى كل المنافسات".

وتابع: "إنه تصرف غير مقبول وينم عن عدم الانضباط، ليس هناك سبب يبرر عدم العودة للانخراط في الفريق من أجل منافسات دوري الأبطال".

وواصل: "سنفتح ملفا انضباطيا، وسنقوم بإجراء تحقيق، وبناءً على ما سيحدث، سيكون هناك عقوبة وغرامة على اللاعب".

وأتم: "لم يخبرنا بسبب عدم عودته، فقط قال إنه قرار قام باتخاذه. ننتظر أن نتحدث معه في الأيام القليلة المقبلة، لأن فتح التحقيق يتطلب أن يدلي بأقواله بشأن ما حدث".

أرتور (23 عاما) انضم إلى برشلونة عام 2018 قادما من جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو.

وخاض أرتور إجمالا 72 مباراة مع برشلونة، سجل خلالها 4 أهداف، ولم يصنع سوى 6 أهداف.

ويعاني برشلونة من نقص في لاعبي الوسط قبل مواجهة نابولي، إذ يغيب أرتورو فيدال وسيرخيو بوسكيتس للإيقاف، عن إياب ثُمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

اختر تشكيل برشلونة المثالي في ظل الغيابات العديدة

اقرأ أيضا:

موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى مصر

قائمة المصري لمواجهة الزمالك

رونالدو يخرج من سباق الحذاء الذهبي

قصة كفاح ريكاردو كالافيوري

توخيل ينفعل على صحفي بعد التتويج بكأس الرابطة