تقرير: سان جيرمان ينافس ليفربول على ضم ألكانتارا

السبت، 01 أغسطس 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

تياجو

دخل نادي باريس سان جيرمان بقوة على الخط، من أجل استقدام تياجو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ.

الفترة الماضية شهدت ارتباط اسم ألكانتارا بالانتقال إلى ليفربول في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، لكن يبدو أن النادي الإنجليزي وجد منافسا قويا في التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني.

موقع le10sport الفرنسي ذكر أن باريس سان جيرمان أرسل عرضا بالفعل إلى بايرن ميونيخ بقيمة 30 مليون يورو.

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وكانت صحيفة بيلد الألمانية بدورها قد ذكرت أن بايرن حدد مبلغ 30 مليون يورو لمن يرغب في استقدام ألكانتارا.

اللاعب الإسباني ذو الأصول البرازيلية يتبقى له عام وحيد في عقده مع الزعيم البافاري، ويرغب في تغيير الأجواء بعد 7 سنوات في صفوفه.

ألكانتارا (29 عاما) انضم إلى بايرن عام 2013 قادما من برشلونة مقابل 25 مليون يورو.

وخاض ألكانتارا 231 مباراة بقميص بايرن ميونيخ، سجل خلالها 31 هدفا، وصنع 37.

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