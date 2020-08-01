التشكيل – سيل من الأسماء الشابة يظهر في قمة يوفنتوس وروما

دفع ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، ونظيره باولو فونسيكا مدرب روما، بعدد كبير من الأسماء الشابة في القمة التي تجمع الفريقين بالجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي.

يوفنتوس ضمن التتويج باللقب، فيما أمّن روما بدوره المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وشهد تشكيل يوفنتوس الاعتماد على جيانلوكا فرابوتا كظهير أيسر، وعلى سيموني موراتوري في خط الوسط، ولوكا زانيماتشيا في خط الهجوم.

كما يشارك الشاب دانييل فوزاتو في حراسة مرمى روما، وريكاردو كالافيوري على الجهة اليسرى في ظهوره الأول على الإطلاق مع الفريق.

تشكيل يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشك تشيزني

الدفاع: دانيلو – ليوناردو بونوتشي – دانييلي روجاني – جيانلوكا فرابوتا

الوسط: سيموني موراتوري – بليز ماتويدي – أدريان رابيو

الهجوم: لوكا زانيماتشيا – جونزالو إيجوايين – فيديريكو بيرنارديسكي

تشكيل روما:

حراسة المرمى: دانييل فوزاتو

الدفاع: فيديريكو فازيو – كريس سمولينج – روجير إيبانيز

الوسط: دافيدي زاباكوستا – جونزالو فيار – بريان كريستانتي – ريكاردو كالافيوري

الهجوم: نيكولو زانيولو – دييجو بيروتي – نيكولا كالينيتش

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