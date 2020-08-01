رسميا – ليل يتعاقد مع التركي المخضرم بوراك يلماز

السبت، 01 أغسطس 2020 - 19:23

كتب : FilGoal

بوراك يلماز - ليل

أعلن نادي ليل عن تعاقده مع التركي بوراك يلماز في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين.

بوراك يلماز

النادي : بشكتاش

ليل

وكانت آخر محطة لـ يلماز مع كرة القدم في صفوف بيشكتاش بين 2018 و2020، قبل أن يفسخ عقده مع النادي.

وينضم يلماز إلى ليل لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي لويك ريمي.

يلماز (35 عاما) سبق له اللعب في العديد من الأندية، أبرزها جالاتسراي، وفنيربهاتشه، وبكين جوان، وطرابزون سبور، وبيشكتاش.

كما يمتلك يلماز 59 مباراة دولية مع تركيا، سجل خلالها 24 هدفا.

وخاض يلماز 26 مباراة مع بيشكتاش في 2019\2020، سجل خلالها 14 هدفا، وصنع 7.

وكان ليل قد أبرم بالفعل عدة صفقات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

النادي الفرنسي استقدم الهولندي سفين بوتمان من أياكس أمستردام، والفرنسي إيزاك ليهادجي من مرسيليا، والمكسيكي إيوخينيو بيتزوتو من باتشوكا.

ويخوض ليل منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة من 28 مباراة.

اقرأ أيضا:

موعد عودة بنشرقي وأوناجم إلى مصر

قائمة المصري لمواجهة الزمالك

رونالدو يخرج من سباق الحذاء الذهبي

قصة كفاح ريكاردو كالافيوري

توخيل ينفعل على صحفي بعد التتويج بكأس الرابطة

ليل في فرنسا بوراك يلماز
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: سان جيرمان ينافس ليفربول على ضم ألكانتارا 7 دقيقة | أوروبا
التشكيل – سيل من الأسماء الشابة يظهر في قمة يوفنتوس وروما 28 دقيقة | أوروبا
كوكا لاعب الشهر في الدوري اليوناني 44 دقيقة | المحترفون
رسميا – ليل يتعاقد مع التركي المخضرم بوراك يلماز ساعة | أوروبا
رسالة من مؤمن زكريا عبر تويتر ساعة | مصر
قبل التتويج المنتظر لـ إيموبيلي.. تعرف على هدافي الدوري الإيطالي منذ مطلع الألفية ساعة | أوروبا
تقرير: يونايتد يحدد سعر سانشيز لإنتر 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكأس - أرسنال (2) - (1) تشيلسي.. طرد كوفاسيتش 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 2 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 3 حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك" 4 كاف يقرر تفاصيل ومواعيد دوري الأبطال.. وفتح التقديم لاستضافة "النهائي المحايد"
قد ينال إعجابك