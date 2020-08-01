رسميا – ليل يتعاقد مع التركي المخضرم بوراك يلماز

أعلن نادي ليل عن تعاقده مع التركي بوراك يلماز في صفقة انتقال حر بعقد لمدة عامين.

بوراك يلماز النادي : بشكتاش ليل

وكانت آخر محطة لـ يلماز مع كرة القدم في صفوف بيشكتاش بين 2018 و2020، قبل أن يفسخ عقده مع النادي.

وينضم يلماز إلى ليل لتعويض رحيل المهاجم الفرنسي لويك ريمي.

يلماز (35 عاما) سبق له اللعب في العديد من الأندية، أبرزها جالاتسراي، وفنيربهاتشه، وبكين جوان، وطرابزون سبور، وبيشكتاش.

كما يمتلك يلماز 59 مباراة دولية مع تركيا، سجل خلالها 24 هدفا.

وخاض يلماز 26 مباراة مع بيشكتاش في 2019\2020، سجل خلالها 14 هدفا، وصنع 7.

وكان ليل قد أبرم بالفعل عدة صفقات أخرى في سوق الانتقالات الصيفية الحالي.

النادي الفرنسي استقدم الهولندي سفين بوتمان من أياكس أمستردام، والفرنسي إيزاك ليهادجي من مرسيليا، والمكسيكي إيوخينيو بيتزوتو من باتشوكا.

ويخوض ليل منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل، بعد احتلاله المركز الرابع في الدوري الفرنسي برصيد 49 نقطة من 28 مباراة.

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